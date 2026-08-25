В Химках откроется новая школа в микрорайоне Подрезково

В Химках завершается строительство новой школы в микрорайоне Подрезково. Уже 1 сентября она откроет свои двери для учеников.

Современный образовательный комплекс построен по проекту комплексного развития территорий. Здесь созданы все условия для всестороннего развития детей. Помимо просторных и светлых учебных классов, в школе есть два спортивных зала, современный бассейн, просторный актовый зал для школьных мероприятий и праздников.

Особое внимание уделено инженерному и технологическому образованию. Для учеников подготовлены лаборатории и мастерские, оснащенные швейным оборудованием и станками для работы по дереву и металлу. Библиотека с медиазоной станет центром притяжения для любителей чтения и исследований.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже получено. Открытие школы в Подрезково — важный шаг в развитии социальной инфраструктуры Химок. Новый образовательный центр снизит нагрузку на соседние школы и даст детям микрорайона возможность учиться рядом с домом — в современных, безопасных и комфортных условиях.