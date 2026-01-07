В Химках оформили более 4 миллионов льготных электронных рецептов

Жители Химок в 2025 году получили свыше 4 миллионов рецептов на льготные лекарства в электронном формате. Эта система сделала процесс получения медикаментов более удобным и надежным.

Электронный рецепт представляет собой цифровой аналог бумажного документа. Он содержит QR-код для быстрой идентификации в аптеке, хранится в личном кабинете пациента и исключает риск утери. Продлить его можно дистанционно во время телемедицинской консультации.

Для своевременного уведомления граждан о необходимости продления рецепта используется автоматизированный сервис.

«Голосовой помощник Светлана напоминает пациентам о сроке действия рецепта и помогает записаться на онлайн-прием к врачу. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35», — пояснили в профильном ведомстве.

Новая система позволяет экономить время и упрощает процесс получения льготных лекарств для миллионов жителей города.