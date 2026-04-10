Беседу о безопасной езде на электросамокатах провели в колледже «Подмосковье»

В колледже «Подмосковье» в городском округе Химки прошла встреча, посвященная правилам дорожного движения для пользователей средств индивидуальной мобильности. Помощник химкинского городского прокурора София Духина пообщалась со студентами и рассказала им о типичных ошибках при езде на электросамокате.

Духина поделилась реальными примерами из своей практики. Она подчеркнула важность правосознания среди молодежи.

«Правосознание — это ключевая история не только для юриста, но в целом для любого гражданина. Основа нашего будущего и настоящего — это молодое поколение. Их нужно не только защищать, но и поддерживать, подбадривать, помогать определиться с тем, кем они хотят стать в будущем», — сказала она.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Студенты активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и делились своими историями. Многие из них отметили, что сознательно соблюдают правила дорожного движения.

На встрече подробно разобрали несколько случаев нарушения ПДД. Например, в прошлом году жителя Подмосковья лишили водительских прав за неоднократное управление самокатом в нетрезвом виде и аварию.

Также обсудили допустимые скорости движения на электросамокатах: 25 километров в час при езде по тротуару, 20 километров в час — во дворах, от пяти до 15 километров в час — в парках и оживленных зонах.

Подобные встречи проходят в Химках не только в колледжах, но и в школах.