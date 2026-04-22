В Химках обновляют главный хирургический корпус

Общая площадь строения составляет почти 14 тысяч квадратных метров, а земельный участок — более 68 тысяч квадратных метров. После ремонта количество коек сократится с 252 до 203, однако качество обслуживания значительно улучшится. Приемное отделение сможет принимать до 80 пациентов в сутки: 50 — в экстренном порядке и 30 — планово. В год это позволит оказывать помощь почти 30 тысячам пациентов.

Главврач химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов рассказал, что в обновленном корпусе будут лечить все: от переломов до сложных урологических и колопроктологических патологий. Здесь будут доступны рентген, УЗИ и функциональная диагностика. Корпус превратится в современный хирургический центр.