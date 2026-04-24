В Химках наградили победителей хакатона «Цифровые лидеры будущего»
22 апреля в Центре «IT-куб.Химки» прошло торжественное мероприятие, на котором наградили победителей и призеров Регионального хакатона «Цифровые лидеры будущего». В течение марта и апреля более 30 команд из школ Московской области соревновались в разработке цифровых проектов на основе реальных кейсов от ведущих предприятий и вузов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Гран-при хакатона завоевала команда «D&Y» из Внуковской школы Дмитровского городского округа. Кубки за первое место получили команды школы «ЛИДЕР» города Химки, школы «КвантУм» города Звенигород и школы № 30 города Химки. Второе место разделили команды гимназии № 23 города Химки, школы «КвантУм» города Звенигород и гимназии № 6 города Ивантеевка. Третье место заняла команда школы «Флагман» города Химки — самая юная команда конкурса.
В рамках хакатона школьники освоили современные инструменты, включая разработку 3D-моделей, 3D-печать и создание проектов виртуальной реальности. Основной задачей хакатона стало развитие навыков командной работы, проектной деятельности и практического применения цифровых технологий. Участники получили возможность погрузиться в решение реальных инженерных и IT-задач, предложенных партнерами конкурса — МГУТУ им. К. Г. Разумовского, НПО Лавочкина и компанией Varwin.