В Химках наградили победителей хакатона «Цифровые лидеры будущего»

22 апреля в Центре «IT-куб.Химки» прошло торжественное мероприятие, на котором наградили победителей и призеров Регионального хакатона «Цифровые лидеры будущего». В течение марта и апреля более 30 команд из школ Московской области соревновались в разработке цифровых проектов на основе реальных кейсов от ведущих предприятий и вузов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.