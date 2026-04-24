В Химках начнут строить новую станцию Монумент

В городе Химки стартовали подготовительные работы по возведению новой железнодорожной станции Монумент. Она будет располагаться между существующими станциями Химки и Можаниново. Согласно информации от Минтранса Подмосковья, сейчас специалисты занимаются обустройством временной дороги и строительного городка, а также переносом кабелей сигнализации, централизации и блокировки.

«Это первая железнодорожная станция, реализуемая Правительством Московской области совместно с РЖД. Она войдет в МЦД-3 и улучшит транспортную связь жителей жилых комплексов "Две столицы" и "Солнечная система" с Москвой, другими микрорайонами Химок и населенными пунктами Подмосковья», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Открытие станции запланировано на третий квартал 2027 года. Новая станция будет отвечать современным стандартам комфорта и безопасности для пассажиров. В рамках строительства будут оборудованы две «береговые» платформы с навесами, мост-конкорс для безопасного перехода через железную дорогу, а также системы навигации и информирования пассажиров. Для маломобильных групп населения предусмотрены лифты, а продажа билетов будет осуществляться в специально оборудованной кассе с пониженным окном.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.