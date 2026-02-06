В Химках начнут работы по уборке снега в нескольких микрорайонах

В городском округе Химки на улицы вышел новый подрядчик для очистки дорог от снега. В микрорайоне Сходня спецтехника уже работает на улицах Чапаева и Мичурина. Трактор JCB с отвалом и мини-погрузчик Bob Cat очищают тротуары и дороги, снег пока складируют в кучи, но в ближайшее время его вывезут.

Всего в работах задействовано более 50 единиц снегоуборочной техники, включая комбинированные дорожные машины, самосвалы, бобкеты, тракторы и погрузчики. Уборка снега пройдет в микрорайонах Старые и Новые Химки, Сходне, Луневском, Кутузовском и Новогорске.

По информации пресс-службы города, планируется вывезти 564 кубометра снега и расчистить 155 километров дорог. Прошедшей ночью с улиц города уже вывезли более 620 кубометров снега.