В Химках для детей устроили новогоднюю сказку в парке

В Химках 2 января прошел праздник «Новый год под шубой» для самых маленьких жителей. Мероприятие организовали в парке имени Л. Н. Толстого и выставочном комплексе «Артишок».

На улице развернулось настоящее веселье — ребята играли, отвечали на вопросы викторины и дружно подпевали артистам, которые зажигали с новогодними хитами. А чтобы не замерзнуть, дружной гурьбой отправились греться в уютный выставочный комплекс «Артишок», где мастерили своими руками яркие елочки — самую главную поделку зимы.

И это только начало: до 11 января парки Химок ждут всех желающих на дискотеках, играх и творческих мастерских.