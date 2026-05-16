В Химках дан старт Международной акции «Сад памяти»

В подмосковных Химках на участке Сходненского участкового лесничества торжественно объявили о начале Международной акции «Сад памяти». Мероприятие посетили руководитель Рослесхоза Иван Советников, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин и глава городского округа Химки Инна Федотова.

В этом году акция охватила все 19 областных лесничеств и более 100 муниципальных площадок. В рамках мероприятия в Подмосковье высажено свыше 90 тысяч сеянцев сосны и ели, а также около 4 тысяч саженцев других пород и кустарников.

Более 3 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции, чтобы поддержать экологическое благополучие региона. С 2013 года более 2,8 миллиона человек на площади свыше 9,5 тысяч гектаров высадили более 19,5 миллиона деревьев.

Сотрудники лесничеств проводят регулярные обследования и инвентаризацию высаженных участков, осуществляют агротехнический и лесоводственный уход за молодняком, а также дополняют лесные культуры на участках, где не все саженцы прижились. Благодаря усилиям граждан и специалистов лесного хозяйства, подмосковные леса восстанавливаются и становятся гуще и здоровее.