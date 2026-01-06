В Химках 7 января пройдет вечерняя рождественская лыжная гонка

В Химках на стадионе «Лунево» 7 января состоятся традиционные открытые соревнования. В XVI вечерней рождественской гонке могут участвовать все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки.

Получить стартовый номер можно будет прямо у стадиона с 14:30 до 15:30. Спортшкола «Лунево» зовет на старт всех: от малышей до взрослых. Это не суровое спортивное состязание, а самый настоящий праздник на лыжне — здесь главное не медали, а отличное настроение, дружеская атмосфера и заряд бодрости на все каникулы.