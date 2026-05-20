Гжельский государственный университет принял XV Международный фестиваль «Художественная керамика». Событие посвящено Году единства народов России и стало настоящим праздником культуры и мастерства.

Торжественное открытие фестиваля началось с приветственного слова ректора Дениса Сомова. Среди почетных гостей были Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Сальвадор в России Юрий Павел Сантакруз и третий секретарь посольства Колумбии Даниэль Кастро Моралес.

Фестиваль собрал любителей декоративно-прикладного искусства и народных промыслов со всего мира. Профессиональные художники, студенты и учащиеся художественных школ собрались, чтобы обменяться опытом и вдохновиться творчеством друг друга.

На фестивале гжель предстала не просто как бренд, а как душа России, воплощенная в сине-белых узорах. Каждый экспонат — это отдельная история, а каждый мастер — хранитель вековых традиций. Гости фестиваля могут погрузиться в мир художественной керамики до 22 мая.

Это событие подтверждает, что гжельское искусство продолжает жить и развиваться, сохраняя свои традиции и открывая новые горизонты.