В Губернском колледже прошла акция по ликвидации последствий снегопада

После новогодних каникул сообщество Губернского колледжа организовало масштабную акцию по ликвидации последствий снежного циклона «Френсис». В «снежном десанте» приняли участие студенты, преподаватели, сотрудники, а также родители и выпускники прошлых лет.

Общими усилиями волонтеры в кратчайшие сроки расчистили подходы ко всем учебным корпусам, привели в порядок территорию детского сада при колледже и освободили от снега прилегающие пешеходные зоны и тротуары. Акция стала ярким примером сплоченности и превратила обычную хозяйственную работу в общественно значимое событие.

Теперь колледж полностью готов к началу нового учебного семестра, а чистые дорожки и благоустроенная территория создают безопасные и комфортные условия для студентов, педагогов и самых маленьких воспитанников.