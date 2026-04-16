В Губернском колледже обсудили развитие агроклассов в Подмосковье

14 апреля в Губернском колледже прошла пленарная сессия «Агроклассы: траектория успеха в федеральном проекте «Кадры в АПК». Представители власти, науки, бизнеса и образования собрались для обсуждения подготовки квалифицированных специалистов для сельского хозяйства региона, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Основная идея встречи — разработка непрерывной образовательной траектории: «Школа → Колледж/Вуз → Предприятие».

Открывая сессию, директор Губернского колледжа, Народный учитель Российской Федерации Александр Лысиков подчеркнул, что создание агроклассов — это инвестиция в продовольственную безопасность и процветание родного края.

Эксперты федерального и регионального уровней обсудили меры поддержки молодых специалистов и современные требования к кадрам. Директор Научного центра изучения проблем сельских территорий Минсельхоза РФ Эдгар Гамбарян рассказал о роли агроклассов в развитии сельских территорий страны.

Особое внимание уделили запросам работодателей. Представители предприятий подтвердили готовность принимать студентов на практику и обеспечивать их рабочими местами, формируя кадровый резерв.

Учащиеся школ представили результаты работы своих агроклассов, продемонстрировав, что современное сельское хозяйство — это не только физический труд, но и высокие технологии.

Итогом сессии стало подписание Соглашения о партнерстве между Комитетом образования, Губернским колледжем и Пущинским филиалом РОСБИОТЕХ. Стороны договорились синхронизировать образовательные программы с потребностями рынка труда и обеспечить выпускникам агроклассов прямую дорогу к высшему образованию и трудоустройству.