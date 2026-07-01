Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 3 июля

Три пожара вспыхнули 30 июня в гослесфонде Московской области. Два возгорания зарегистрированы в Мишеронском участковом лесничестве в двух километрах от поселка городского типа Мишеронский городского округа Шатура. Еще один пожар был зафиксирован в Ступинском участковом лесничестве в двух километрах от поселка Белопесоцкий городского округа Ступино.

При тушении возгораний участвовали тридцать один человек из лесопожарных формирований и пятнадцать единиц техники. Пожары удалось потушить в тот же день.

С 1 по 3 июля на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. Во некоторых лесничествах, таких как Бородинское, Волоколамское, Наро-Фоминское и Звенигородское, будет второй класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха составит от +20 трех до +31 градуса. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

Если вы обнаружите возгорание, пожалуйста, немедленно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».

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