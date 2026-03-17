В городском суде Чехова осудят водителя за ДТП с двумя погибшими

Чеховский городской суд признал 33-летнего жителя Рязанской области Александра Шлыкова виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели двух человек. Мужчина признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ.

По данным суда, 18 июля 2024 года Александр Шлыков, управляя грузовым автомобилем HOWO T5G, двигался по автомобильной дороге М2 Крым в направлении Москвы. Водитель нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу разгона и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Sparky, прижав его к обочине.

В результате аварии 9-летний ребенок и его мать скончались на месте от полученных телесных повреждений.

Суд приговорил Шлыкова к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил его права управлять транспортными средствами на два года и шесть месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу. Государственное обвинение поддерживал представитель Чеховской городской прокуратуры.