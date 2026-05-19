В городском парке Солнечногорска появился новый вид проката

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска лодочная станция запустила в прокат сапборды (SUP). Это стало возможно после того, как вода в озере Сенеж прогрелась до 18 градусов.

Любители активного отдыха смогут арендовать более 40 сапбордов по цене 600 рублей в час. Ранее в распоряжении гостей парка были только водные велосипеды и гребные лодки.

Парк также обновил флот: старые лодки убрали и купили несколько новых. Всего на станции теперь больше тридцати лодок и около десяти катамаранов.

Цены на другой транспорт: четырехместный водный велосипед — 1500 рублей в час, двухместный — 600 рублей. Гребная лодка — 600 рублей по будням и 700 — в выходные.