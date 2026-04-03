В городском парке Красногорска появятся аттракционы для взрослых и детей

В городском парке Красногорска полным ходом идет обновление аттракционов. Теперь кататься на них смогут не только дети, но и взрослые вместе с ними. Начался монтаж современных конструкций, среди которых есть те, что позволят устроить семейный заезд. Например, на автодроме родители и дети смогут сесть за руль и посоревноваться в скорости.

Как сообщил директор «Парки Красногорска» Алу Бочкаев, старые аттракционы уже демонтированы. К маю в парке откроют 15 новых точек притяжения — на пять больше, чем было до реконструкции. Среди них будут американские горки, получившие название «Красногорка», башня падения для любителей острых ощущений, тир, электромашинки и аттракцион «Ракушка», который полюбился многим посетителям.

Особое внимание уделяется колесу обозрения. Его планируют открыть к осени, и, по словам директора парка, оно приятно удивит жителей округа и станет настоящей жемчужиной. Сейчас это главная интрига сезона.