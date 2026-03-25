В городском парке Красногорска демонтируют старые аттракционы

В городском парке Красногорска готовятся к весенне-летнему сезону. Рабочие разбирают старые аттракционы и вывозят их с территории.

По словам директора «Парки Красногорска» Алу Бочкаева, парк масштабно обновили в прошлом году, и теперь пришло время для модернизации аттракционов. Старые аттракционы, такие как «Колесо обозрения», «Пират» и «Орбита», утратили свою техническую и визуальную привлекательность. Их демонтируют, чтобы освободить место для новых.

В этом сезоне количество аттракционов в парке увеличится с десяти до пятнадцати. Также появится автодром. На месте старого колеса обозрения установят новое — больше, современнее и удобнее.

Директор «Парки Красногорска» пригласил жителей города посетить парк летом и оценить его с новой стороны.