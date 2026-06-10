В городском парке «Елочки» готовят к открытию уникальный динопарк

В городском парке «Елочки» городского округа Домодедово полным ходом идут работы по созданию уникального динопарка. Проект обещает стать первым в России и предложит посетителям погружение в эпоху динозавров с использованием новейших технологий.

Особенностью парка станет его интерактивность. Посетители смогут увидеть ящера ростом более 6 метров, а также динозавра с уникальной программой: он будет следить за людьми взглядом, поворачивать голову и издавать приветственный рык. Для создания антуража инженеры спроектировали извергающийся вулкан с динамической подсветкой и небольшой водопад. В экспозиции также будут представлены динозавры с кладками яиц и сцены охоты.

Для юных археологов предусмотрена специальная площадка, где дети смогут принять участие в раскопках и найти «кости» древних ящеров. Организаторы позиционируют динопарк как учебно-познавательную программу для широкой аудитории — от трех до 99 лет.

Как отметил представитель застройщика Владимир Губарев: «Природа должна быть ограждена для созерцания со стороны, но покой не должен быть нарушен». Открытие динопарка в Домодедове запланировано на июль.