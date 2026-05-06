В этом году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В городском округе ЗАТО Восход реконструировали мемориал «Воину-освободителю», чтобы сохранить память о подвиге наших предков.

Рабочие восстановили разрушенные элементы мемориала, полностью переделали бетонное основание у вечного огня, укрепили и расширили его. По периметру уложили новый бордюрный камень.

Мемориал установили в 1975 году в честь 30-летия Великой Победы. Он символизирует мужество, стойкость и самоотверженность русского солдата. Памятные даты 1941–1945 годов напоминают о безмерном подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

С тех пор памятник ни разу не реконструировали. Городские службы и волонтеры поддерживали его в достойном виде, проводили косметический ремонт.

9 мая у мемориала пройдет памятный митинг. Жители и гости городского округа соберутся, чтобы почтить память погибших воинов. К подножию монумента возложат цветы и венки, чтобы еще раз напомнить: «Никто не забыт, ничто не забыто».

