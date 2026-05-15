В городском округе Воскресенск прошла эколого-патриотическая акция

Сегодня в городском округе Воскресенск состоялось мероприятие в рамках эколого-патриотической акции «Сад Памяти». Более 40 человек собрались в лесной зоне возле поселка имени Цюрупы, чтобы высадить 2500 саженцев сосны.

Заместитель директора Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Гордеев отметил, что на данном лесном участке происходит пополнение лесных культур. Участок подобран специально.

Четыре года назад в этом же районе были высажены саженцы сосны. Все это время за посадками ухаживали и следили, сколько деревьев прижилось. «Ежегодно проводится мониторинг: обследование, осматриваются участки», — подчеркнул Николай Гордеев.

Молодые сосны были высажены сегодня на участке площадью три гектара.