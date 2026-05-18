В городском округе Власиха продолжается модернизация системы теплоснабжения

В городском округе Власиха уже второй год реализуется масштабный проект по обновлению системы теплоснабжения. В рамках этой инициативы ветхая инженерная инфраструктура постепенно заменяется на новую.

Сейчас подрядчик продолжает работы на объекте ЦТП «Центральный», который обеспечивает теплом и горячей водой многоквартирные дома на Цветном бульваре и некоторые объекты Минобороны РФ.

На данный момент работающее оборудование изолировано от зон, где ведутся ремонтные работы. Это необходимо для того, чтобы система продолжала функционировать во время реконструкции. Также продолжается демонтаж, чтобы подготовить площадку для установки нового оборудования, которое привезут на готовой монтажной раме.

Руководитель подрядной организации Евгений Очилов сообщил, что ЦТП — это бывшая угольная котельная с подземными сооружениями. Их необходимо аккуратно демонтировать, чтобы не повредить несущие конструкции. Все демонтированное тщательно упаковывают и вывозят со строительной площадки.

Напомним, что в прошлом году во Власихе начали модернизировать инженерную инфраструктуру. Были построены два блочно-модульных тепловых пункта для второго контура системы теплоснабжения, реконструировано шесть километров теплосетей и модернизированы два центральных тепловых пункта. Цель текущего года — полностью обновить систему теплоснабжения города и обеспечить жителям качественные и надежные коммунальные услуги.