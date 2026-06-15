В городском округе Власиха начали обновлять детскую игровую площадку

В городском округе Власиха на Южной улице возле дома №4 стартовало обновление детской игровой площадки. Старая площадка, установленная в 2014 году, давно нуждалась в улучшении и модернизации.

Согласно программе обновления, площадь детской площадки будет увеличена с 168 до 200 квадратных метров. В ближайшее время подрядчик приступит к демонтажу старого оборудования и покрытия, после чего начнется создание основания для нового игрового комплекса.

Однако из-за деревьев и зеленых насаждений справа от площадки, а также небольшого участка с туями и елью, может потребоваться перенос двух парковочных мест. Начальник управления ЖКХ и строительства Ольга Митрофанова сообщила, что этот вопрос обсудят с жителями близлежащих домов.

Жители выбрали яркий игровой комплекс «Замок» с качелями-гнездами, подвесами для малышей и спортивным городком для подростков от компании «Забава». Заместитель гендиректора Юлия Кузнецова отметила, что такие комплексы уже установлены у дома №9 в микрорайоне Школьный, у домов №18 и 21 на улице Маршала Жукова и у дома №2 в микрорайоне Солнечный.