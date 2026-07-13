В городском округе Власиха капитальный ремонт идет в доме на Лесной улице

В городском округе Власиха в доме №32 на Лесной улице идет капитальный ремонт. Работы выполняет подрядная организация областного фонда капитального ремонта.

Жителей дома ожидает обновление фасада, замена инженерных коммуникаций, ремонт кровли и другие виды работ, которые утвердили на общем собрании собственников. Особенность дома — отсутствие подвалов, так как коммуникации проложены под полами квартир на первом этаже. Подрядчик предложил технические решения для замены труб с минимальными неудобствами для жильцов.

Глава округа Герман Потапчук отметил, что жители были обеспокоены и задавали много вопросов, как личного, так и общего характера. Он подчеркнул, что каждый смог получить подробную информацию от подрядчика.

За последние пять лет во Власихе капитальный ремонт проведен в 46 из 78 домов.

Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков отметил, что в этом году в регионе планируют капитально отремонтировать более двух тысяч многоквартирных домов. Будут обновлены кровли, фасады, фундаменты, узлы управления, подвалы, лифты и инженерные коммуникации.