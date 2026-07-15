В городском округе Власиха готовятся к трехдневному голосованию на выборах 2026 года
В городском округе Власиха полным ходом идет подготовка к выборам депутатов Государственной Думы РФ и Московской областной Думы, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.
Председатель ТИК поселка Власиха Ольга Грибова сообщила, что члены комиссии проверяют помещения для участковых избирательных комиссий. Они осматривают оборудование, выявляют недостающие элементы для организации выборов, открывают счета и готовят нормативную базу.
Как и на прошлых выборах, в городском округе Власиха будут работать девять избирательных участков. Наблюдатели от партий и общественных организаций будут следить за соблюдением избирательных прав граждан и прозрачностью процесса голосования.
Адреса избирательных участков: * № 212 — мкр. Школьный, д. 10; * № 213 — мкр. Школьный, д. 1-А; * № 214 — ул. Маршала Жукова, д. 9; * № 215 — ул. Маршала Жукова, д. 9; * № 216 — ул. Маршала Жукова, стр. 3; * № 217 — ул. Маршала Жукова, стр. 3; * № 218 — ул. Лесная, д. 46; * № 219 — ул. Маршала Жукова, д. 25; * № 220 — ул. Маршала Жукова, д. 23.