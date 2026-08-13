В городском округе Ступино прошла вторая волна обучения информаторов

Информаторов можно узнать по атрибутике: бейдж и ленточка в цветах триколора. С 20 августа они начнут рассказывать о голосовании. Всего будет задействовано 147 сотрудников. Они проинформируют избирателей об адресе и телефоне участковой комиссии, о времени ее работы, а также о днях, времени, месте и формах голосования.

Выборы в Московскую областную думу и Государственную думу пройдут 18, 19 и 20 сентября.