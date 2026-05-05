В городском округе Ступино откроют новое общественное пространство

В городском округе Ступино на проспекте Победы завершается благоустройство нового общественного пространства. Официальное открытие запланировано на 1 июня.

Сейчас на пешеходной части проспекта Победы специалисты проводят растяжку деревьев после зимы. Это необходимо для укрепления молодых саженцев и их защиты от ветра. Среди посаженных в прошлом году растений — яблони, клены и сирень. У корней деревьев в клумбах укладывают геотекстиль и кору.

Параллельно идет шлифовка ремонтных участков на малых архитектурных формах. После зимнего периода на некоторых из них появились дефекты, в основном из-за вандалов. Формы из архитектурного бетона принимают первоначальный вид, на них уже начали монтировать деревянный настил.

Вокруг центрального объекта площади, фонтана «Спутник», идет подрезка тротуарной плитки. На данный момент она выполнена почти полностью, остался самый сложный участок. Вдоль проспекта Победы продолжается установка табличек и обустройство двух велопарковок.

По словам заместителя начальника управления благоустройства администрации городского округа Ступино Василия Рожкова, на участке задействованы 14 рабочих и один человек из инженерно-технического персонала.