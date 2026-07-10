В городском округе Солнечногорск завершается строительство нового корпуса гимназии № 6

В городском округе Солнечногорск подходит к концу строительство нового корпуса гимназии №6, расположенного на улице Банковской. Готовность объекта оценивается в 99%, его открытие запланировано к 1 сентября 2026 года.

По словам прораба Сергея Душинского, на данный момент завершаются отделочные работы и ведется расстановка мебели. В актовом зале развешивают шторы, а на стенах уже появились надписи с цитатами президента России, например: «Лучшей валютой XXI века являются знания».

На прилегающей территории специалисты укладывают резиновое покрытие, благоустраивают игровые и спортивные площадки и проводят уборку. На объекте задействованы около 50 рабочих и три единицы техники.

Трехэтажное здание площадью почти шесть тысяч квадратных метров рассчитано на 300 учеников. В корпусе разместятся современные учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком, помещения для групп продленного дня.

Строительство ведется по государственной программе при поддержке губернатора Московской области. Ввод корпуса позволит перевести гимназию на обучение в одну смену.