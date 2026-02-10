В городском округе Солнечногорск завершается строительство детского сада

В микрорайоне Поварово городского округа Солнечногорск закончено строительство детского сада, рассчитанного на 250 воспитанников. Сейчас на объекте идут завершающие работы: устанавливают необходимое технологическое оборудование, в том числе оснащают пищеблок, начинается поставка мебели.

Комплектуются игровые зоны, завозят современную оргтехнику, компьютеры и оборудование для жизнеобеспечения детского сада. До конца февраля строители планируют передать готовый объект заказчику для получения разрешительных документов. После этого детский сад будет передан в ведение областного Министерства образования.

С марта 2024 года первые воспитанники смогут начать занятия в просторных и современных группах долгожданного садика. Это важное событие для молодых семей активно развивающегося микрорайона.