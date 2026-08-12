В Солнечногорске прошло обучение членов участковых избирательных комиссий

В Доме культуры «Выстрел» городского округа Солнечногорск состоялось плановое обучение членов участковых избирательных комиссий (УИК). Будущие обходчики в рамках федерального проекта «ИнформУИК» прошли подготовку под руководством председателя территориальной избирательной комиссии Солнечногорска Сергея Митряшина.

С 20 августа по 15 сентября обходчики будут посещать избирателей, чтобы рассказать о предстоящих выборах, месте и способах голосования. Они напомнят о конституционном праве граждан и помогут выбрать удобный формат участия. Всего в проекте задействованы 266 специалистов.

«Мы напомним правила работы, навыки общения, меры безопасности и задачи — дойти до максимального количества избирателей, а также технические вопросы», — отметил Митряшин.

Члены УИК будут приходить в удобное время: вечерами в будни и днем в выходные. Их легко узнать по бейджам, жилеткам, сумкам и кепкам с символикой.

Единый день голосования пройдет 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Солнечногорск входит в 119-й Дмитровский одномандатный округ по выборам в Госдуму, а также участвует в выборах депутатов Московской областной Думы.