Участок дороги М-10 в Солнечногорске отремонтируют к осени

В городском округе Солнечногорск стартовал капитальный ремонт участка автомобильной дороги М-10 «Тимоново». Специалисты подрядной организации «Мосавтодор» (Истринский филиал) готовятся к укладке нового асфальтобетонного покрытия.

Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 2200 метров. Сейчас на объекте работают две дорожные фрезы, трактор МТЗ, восемь автосамосвалов для вывоза старого материала и поливомоечная машина. Рабочие выполняют фрезеровку — снятие изношенного верхнего слоя асфальта. После этого выйдет комплекс с асфальтоукладчиком, который сформирует новое дорожное полотно.

Безопасность движения на время ремонта обеспечивает специальная бригада, которая регулирует транспортные потоки.

Работы планируют завершить до конца августа. Обновление этого участка трассы М-10 повысит комфорт и безопасность для водителей в Солнечногорском округе.