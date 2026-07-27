В городском округе Солнечногорск началась подготовка к единому дню голосования

В городском округе Солнечногорск стартовала активная фаза подготовки к единому дню голосования. Местные избирательные комиссии активизировали свою работу: запущены организационные процессы, и с 3 августа начнется прием заявлений от граждан, которые планируют голосовать не по прописке.

Председатель территориальной избирательной комиссии Солнечногорска Сергей Митряшин сообщил, что жителям будут доступны все современные форматы волеизъявления, включая дистанционное электронное голосование. Особое внимание уделяется информированию о нюансах нынешней кампании. Из-за совмещения федеральных и региональных выборов избирателям важно внимательно определить способ участия.

Сергей Митряшин подчеркнул, что в этот раз выборы имеют свои округа и в Госдуму, и в Мособлдуму, поэтому просто проголосовать в другом регионе не получится. В августе члены участковых комиссий проведут поквартирные обходы, чтобы напомнить о датах голосования (18–20 сентября) и доступных опциях, включая голосование на дому для маломобильных граждан.

Пока продолжается этап выдвижения и регистрации списков политических партий. Окончательный перечень претендентов, чьи фамилии появятся в бюллетенях, будет обнародован после завершения всех юридических процедур. Вся актуальная информация также размещена на стендах ТИК в здании администрации округа.