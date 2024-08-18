Более 25 малоимущих семей из Шатуры получат наборы канцелярии к 1 сентября

Социальная акция «Собери ребенка в школу» проходит в городском округе Шатура. В общественную приемную поступило 26 заявок от семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им вручат наборы канцелярии к 1 сентября.

Акция «Собери ребенка в школу» проходит в Шатуре постоянно. Малоимущие семьи получат школьные наборы от администрации городского округа. Временно исполняющий обязанности главы Николай Прилуцкий вручил двойняшкам Арине и Артему наборы канцелярии. Они пойдут в первый класс в этом году. Их сестра Настя переходит в третий класс. Ребята будут учиться в школе № 4 в Шатуре.

Члены партии «Единая Россия» также собрали цветные карандаши, альбомы и краски. Они вручили канцелярию 13 детям, которые находятся в семейном центре помощи «Шатурский».

Всего в округе 26 семей получат школьные наборы к 1 сентября.

Напомним, округ присоединился еще к одной акции — «Доброе дело. Нашим школьникам». Ее организовали «Волонтеры Подмосковья» и поддержало министерство информации и молодежной политики региона. Детям из Курской и Белгородской областей собирают принадлежности для учебы. Николай Прилуцкий привез канцелярию в пункт сбора гуманитарной помощи и передал эстафету своим заместителям в телеграм-канале.

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