В городском округе Шатура обновят систему водоснабжения

В городском округе Шатура начался крупный проект по модернизации системы водоснабжения. Старые коммуникации постепенно заменяют на новые.

Замена сетей запланирована на улицах Борзова, Жарова, Московской и Интернациональной, а также в части Рабочего поселка. На проспекте Ильича работы уже полностью завершены, а техника перемещается на улицу Жарова и в жилой сектор поселка.

По словам начальника управления ЖКХ Александра Киреева, в городе обновят почти 20 тысяч погонных метров труб. Также предстоит заменить 286 колодцев на 34 участках. Для этого рабочим нужно вынуть около 24 тысяч кубометров грунта.

Главная цель проекта — повышение качества воды. Старые сети изношены и подвержены коррозии, а новые трубы не ржавеют и имеют долгий срок службы. Это позволит обеспечить жителей чистой водой.

Во время ремонта сети должны быть пустыми, поэтому временные отключения воды неизбежны. Если перерыв в водоснабжении продлится более четырех часов, жителей уведомят заранее. Сотрудники ЖКХ просят горожан отнестись к ситуации с пониманием.

Программа по обновлению инфраструктуры рассчитана на несколько лет. Завершить все этапы работ планируют в 2027 году.