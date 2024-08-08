Детский сад в поселке Пролетарском отремонтируют к сентябрю

Сейчас на объекте трудятся 56 человек. Они приводят в порядок территорию сада, устанавливают бордюры и обустраивают дорогу, красят стены, монтируют фасад и отопительную систему. В кабинетах уже сделаны подвесные потолки, ведется установка светильников и сантехники. Во время ремонта в детском саду построили 10 пожарных лестниц и пандусы по программе «Доступная среда». Общая готовность объекта достигла 68%.