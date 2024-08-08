Детский сад в поселке Пролетарском отремонтируют к сентябрю

Пресс-служба городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба городского округа Серпухов

Капитальный ремонт детского сада «Радуга» продолжается в поселке Пролетарском под Серпуховом. Работы завершат к 1 сентября.

Сейчас на объекте трудятся 56 человек. Они приводят в порядок территорию сада, устанавливают бордюры и обустраивают дорогу, красят стены, монтируют фасад и отопительную систему. В кабинетах уже сделаны подвесные потолки, ведется установка светильников и сантехники. Во время ремонта в детском саду построили 10 пожарных лестниц и пандусы по программе «Доступная среда». Общая готовность объекта достигла 68%.

«Преображение детского сада стало возможным благодаря президентскому проекту „Образование“. Завершить его планируют к осени — уже 1 сентября ребята пойдут в обновленный садик», — рассказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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