Дворец торжеств «Центральный» в Серпухове капитально отремонтируют в этом году

В здании на улице Луначарского, 74, городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт. Строители завершают демонтажные работы и приступают к общестроительным и отделочным. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Общая площадь здания превышает тысячу квадратных метров. В рамках капитального ремонта будут проведены кровельные работы, замена сантехники и инженерных коммуникаций, модернизация систем безопасности и видеонаблюдения. Кроме того, во Дворце закупят новую мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы на объекте культурного наследия проведут с учетом сохранения исторического облика здания: лепнины, росписей, фасадов и исторической планировки. Завершить ремонт планируют в декабре 2026 года.

Напомним, что согласно информации на портале «Парки Подмосковья», Дворец торжеств «Центральный» в парке имени Олега Степанова является объектом культурного наследия муниципального значения. Двухзальный кинотеатр «Центральный», ранее располагавшийся в здании, был построен и открыт в 1953 году, а в начале 2000-х он был преобразован во Дворец торжеств.