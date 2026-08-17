Липицкая школа в Серпухове откроется после капремонта 1 сентября

1 сентября на площади 178 Авиаполка в селе Липицы городского округа Серпухов распахнет свои двери Липицкая школа после капитального ремонта. Завершение всех работ на объекте подтвердила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Капитальный ремонт был выполнен в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Общая площадь обновленного здания составляет 3230 квадратных метров. В ходе ремонта были проведены работы по обновлению кровли, фасада и входной группы, утеплению фасада. Также заменены системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Внутри здания сделан ремонт. Для школы закупили новую мебель и оборудование. Территория вокруг школы была благоустроена.

Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2026 года.