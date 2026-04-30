Тендер на благоустройство сквера «Мирабель» объявили в Протвине

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о планах по благоустройству сквера «Мирабель» в городском округе Серпухов, город Протвино. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано соответствующее извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.
Площадь благоустраиваемого участка составит примерно 1,62 гектара. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование будет осуществляться за счет бюджета Московской области и бюджета городского округа Серпухов. Завершить работы планируется в 2026 году.
