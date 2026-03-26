В городском округе Серебряные Пруды начали ремонтировать остановки

В городском округе Серебряные Пруды приступили к благоустройству остановок общественного транспорта. К работам привлечены две специализированные бригады дорожных рабочих из производственного комплекса «Серебряно-Прудский» ГУП МО «Мосавтодор». Одна бригада занимается мойкой конструкций, а другая — их окраской.

Первым объектом, где начались работы, стал поселок Серебряные Пруды. Уже обновлены остановочные павильоны на улицах Первомайской, Большой Луговой и Ленина.

Как отмечают в дорожной службе, за день бригада успевает привести в порядок от четырех до пяти объектов. Несмотря на высокий темп, впереди у рабочих еще много работы, так как внимание будет уделено остановкам по всему округу.