В городском округе Щелково прошел чемпионат мира по джигитовке

В конноспортивном клубе «Звезный» городского округа Щелково Московской области 18 июля 2026 года состоялся чемпионат мира по джигитовке.

Одним из участников стал молодой наездник Георгий (Рибейро Де Толедо Сене Артур) из Бразилии. Несмотря на то что он занимается джигитовкой всего два месяца, Георгий уже получил приглашение на международные соревнования.

Профессиональную деятельность Георгий начал недавно, но уже успел завоевать внимание специалистов. Ему всего двадцать лет, и он готовится к поступлению в Тимирязевскую академию на факультет агрономии.

Георгий уже два года живет в России. Он познакомился со своим конем Герцогом накануне турнира и сразу нашел с ним общий язык.

Поддерживает наездника его невеста Габриэла. В Бразилии у ее семьи есть собственная ферма, где Георгий впервые познакомился с лошадьми.

У Георгия есть русская прабабушка, которая оказалась в Бразилии после революции. Этого знания, по его словам, оказалось достаточно, чтобы полюбить страну, культуру и православную веру. Здесь он чувствует себя как дома.

На чемпионате Георгий получил грамоту за участие и считает это хорошим стартом.