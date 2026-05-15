В городском округе Щелково открыли новое пожарное депо

В пятницу, 15 мая, состоялось торжественное открытие нового здания пожарного депо для 305-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». С новосельем огнеборцев поздравили первые лица области и города, в том числе первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области полковник Александр Перегуда.

Александр Перегуда поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве нового объекта, и вручил коллективу пожарно-спасательной части сертификат на телевизор. Он подчеркнул важность обеспечения пожарной безопасности на территории микрорайона Богородский.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов отметил, что депо было построено по программе губернатора Московской области. Он также поблагодарил главу округа Щелково за содействие в реализации проекта и вручил коллективу сертификат на бензиновый снегоочиститель.

Гости осмотрели помещения пожарного депо, после чего все желающие посадили деревья на территории ПСЧ.

Справка: Московская областная противопожарно-спасательная служба — ведущая организация в сфере безопасности в подмосковном регионе. Более 6 тысяч пожарных и спасателей несут круглосуточное дежурство, находясь в постоянной готовности прийти на помощь жителям Московской области.