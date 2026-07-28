В городском округе Щелково идет ремонт «Нового моста»

В городском округе Щелково продолжается комплексный ремонт «Нового моста» на Пролетарском проспекте. Работы охватывают не только саму переправу, но и прилегающую береговую линию реки Клязьмы.

Особое внимание в проекте уделено экологии. На объекте впервые установили современные локальные очистные сооружения. Они будут фильтровать талую и дождевую воду, стекающую с проезжей части, предотвращая попадание грязи и остатков реагентов в реку.

Одновременно с работами на мосту идет благоустройство берега. Бригада завершила демонтаж старых защитных конструкций и приступила к монтажу современной системы из габионов. Уже смонтировано более ста метров металлической сетки, внутрь которой уложено около двадцати тонн прочного камня.

По плану городских властей весь комплекс работ должен быть завершен в августе текущего года.