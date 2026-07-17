В городском округе Пушкинский завершилось благоустройство дворов

Пятиэтажные дома построили в середине прошлого века, и тогда не предусмотрели большое количество личных автомобилей. Из-за этого старая инфраструктура не выдержала современных нагрузок: водители оставляли машины на проезжей части, и движение часто становилось односторонним.

Подрядчики сделали четыре стоянки вдоль дороги и расширили проезды у домов и между ними. На объекте работали 25 человек и 10 единиц техники: мини-погрузчики, асфальтоукладчики, тракторы, экскаваторы и самосвалы. Завершить все работы планируют до конца июля.