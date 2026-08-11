В Пушкинском строят новую дорогу

В городском округе Пушкинский началось строительство новой проезжей части. Она соединит жилой квартал на улице Морозова с главной городской дорогой — улицей Академика Янгеля. Также удобный съезд на трассу появится у жителей частных домов в поселке Балсунихи.

Протяженность новой дороги составит почти полкилометра, а площадь — около двух тысяч квадратных метров. Работы ведет компания «СК «Ваш дом».

Представитель подрядчика Арен рассказал, что по плану вдоль дороги обустроят три съезда и установят бортовые камни. Также заменят старый участок ливневой канализации. Сейчас уже уложили два первых слоя: геотекстиль и 30 сантиметров песка. Его тщательно трамбуют и смачивают водой, чтобы слои лучше схватывались.

Жители соседних домов внимательно следят за технологией строительства — они давно ждали эту дорогу. Дальше, по словам Арена, постелют армированную сетку, насыплют щебень и положат асфальт толщиной 12 миллиметров.

Новый выезд особенно нужен тысячам жителей квартала на Морозовой. Раньше они пользовались только одной объездной дорогой, и зимой это было сущим испытанием. Пробки стали невыносимыми, когда заселили 16-этажку на Краснофлотской — машин прибавилось в разы. Новая дорога должна исправить эту проблему.

Закончить строительство обещают уже в сентябре.