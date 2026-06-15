В городском округе Пушкинский начали обновление старейшей энергоподстанции

В городском округе Пушкинский стартовали работы по обновлению одной из старейших энергоподстанций. Специалисты компании «Мособлэнерго» приступают к ремонту фасада ТП-554, расположенного на улице Дачной в городе Красноармейске.

Подрядчики отмечают, что зданию более пятидесяти лет, и капитального ремонта фасада здесь еще не проводилось. Сейчас специалисты снимают старую отмостку, убирают обветшалую облицовку и завозят материалы для ремонта кровли.

Представитель «Мособлэнерго» Александр Гершликович сообщил, что в Пушкинском округе насчитывается более 800 трансформаторных подстанций, и каждый год порядка 10–20 таких объектов приводят в порядок.

Мастер бригады из Красноармейска Михаил подробно объясняет жителям предстоящие изменения. Фасады будут выкрашены в белый цвет, все наружные решетки заменят. Крышу поднимут и покроют синим металлическим профнастилом, а двери сделают металлическими и синего цвета. Вокруг здания будет залита новая отмостка.

Рабочие предупреждают, что во время ремонта возможны кратковременные отключения электричества. Без света могут остаться многоквартирные дома на Дачной, СНТ «Памяти Мичурина» и ближайшие гаражи. Отключения будут длиться не дольше четырех часов, а информация о них будет передана в управляющие компании.