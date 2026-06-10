В городском округе Пушкинский Московской области объявлен конкурс на капитальный ремонт гимназии

Гимназия «Тарасовка» в городском округе Пушкинский готовится к капитальному ремонту. После определения подрядчика начнутся работы по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту корпуса гимназии «Тарасовка» в городском округе Пушкинский Московской области», – сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ и оказание услуг, связанных с инженерными изысканиями, подготовкой проектной документации и капитальным ремонтом здания гимназии.

Здание общей площадью 1846,5 кв. м планируется отремонтировать в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области.

Работы по капитальному ремонту гимназии планируется завершить в 2027 году.

Актуальную информацию о закупках и земельно-имущественных торгах можно найти в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».