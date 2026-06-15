В городском округе Пушкинский идет ремонт теннисных кортов

Вблизи коттеджного поселка «Brickwood» в городском округе Пушкинский ведется ремонт теннисных кортов. Рабочие производят подготовку поверхности для последующего покрытия ее холодным асфальтом, а также занимаются покраской ограждений и ремонтом трибун.

Мастер Александр рассказал, что для долговечности покрытия необходима прочная основа. Поэтому на данный момент особое внимание уделяется подготовке поверхности: рабочие выдувают мусор из трещин и нарезают аккуратные швы.

Около пятнадцати лет назад эти корты были известны далеко за пределами России — здесь проводились международные турниры, и тренировалась элита отечественного тенниса. По выходным сюда приезжали любители игры со всей округи.

И сегодня интерес к кортам не угас. В прошлом году на любительском турнире неожиданно принял участие профессионал из Франции Дилан Доталь, что стало сюрпризом для организаторов из ГК «Пластик Он Лайн».

Компания «Пластик Он Лайн» взяла на себя расходы по ремонту корта и организации новых соревнований. По словам директора Дмитрия Куликова, цель компании — создать в городе еще одно комфортное место для занятий теннисом.