В городском округе Пушкинский готовят место для инновационной спортивной площадки

Сейчас здесь завершают демонтаж старой хоккейной коробки, убирают металлические и деревянные конструкции. Директор спортивной школы Ирина Комарова рассказала, что новая площадка будет состоять из двух частей.

Первая — хоккейная коробка с резиновым покрытием размером 20 на 40 метров. Зимой там зальют каток, а летом можно будет играть в бадминтон, баскетбол и другие подвижные игры.

На второй части площадки установят 15 тренажеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рядом с каждым тренажером повесят QR-коды с информацией о том, как правильно заниматься.

Строительство новой площадки начнут на следующей неделе. Открыть ее обещают в конце лета.