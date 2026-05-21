В городском округе Пушкинский готовят место для инновационной спортивной площадки
Возле детской спортивной школы городского округа Пушкинский заканчивают подготовку места для новой инновационной спортивной площадки.
Сейчас здесь завершают демонтаж старой хоккейной коробки, убирают металлические и деревянные конструкции. Директор спортивной школы Ирина Комарова рассказала, что новая площадка будет состоять из двух частей.
Первая — хоккейная коробка с резиновым покрытием размером 20 на 40 метров. Зимой там зальют каток, а летом можно будет играть в бадминтон, баскетбол и другие подвижные игры.
На второй части площадки установят 15 тренажеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рядом с каждым тренажером повесят QR-коды с информацией о том, как правильно заниматься.
Строительство новой площадки начнут на следующей неделе. Открыть ее обещают в конце лета.