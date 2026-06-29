В городском округе Подольск готовятся к выборам в Государственную и Московскую областную думы

С 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов в Государственную и Московскую областную думы. Сейчас идет период выдвижения кандидатов, среди которых будут представители 17 политических партий и самовыдвиженцы. Круг кандидатов определят к 15 августа.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Подольска Ирина Гекова рассказала, что в округе будут работать 139 постоянных избирательных участков и два временных: в Окружном военном госпитале и Подольской областной клинической больнице.

Для избирателей будут доступны несколько форм голосования: на избирательном участке, на дому и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Чтобы воспользоваться возможностью голосования на дому или через ДЭГ, нужно заранее подать заявление.

Для тех, кто планирует голосовать не по месту регистрации, будет доступна услуга «Мобильный избиратель».

С 20 августа начнется надомное информирование населения. Члены ТИК и УИК расскажут избирателям о дне, месте и способах голосования, а также о кандидатах. Информацию о выборах уже можно найти на стендах в администрации городского округа.