В городском округе Мытищи продолжается строительство моста через реку Клязьму

В поселке Пироговский городского округа Мытищи продолжается возведение моста через реку Клязьму. На текущий момент общая готовность объекта составляет 31%.

Специалисты успешно завершили один из ключевых этапов — надвижку металлического пролетного строения. Теперь техника и инженеры готовятся к следующему важному этапу — опусканию конструкции в проектное положение. Параллельно ведется обустройство инженерных коммуникаций, готовность которых достигла 70%, и строительство локальных очистных сооружений.

На строительной площадке работают 55 человек, задействовано 8 единиц специализированной техники.

На следующей неделе планируется изменить схему дорожного движения на участке под будущим мостом. Автомобилистов просят заранее ознакомиться с временной разметкой и знаками, а также выбирать маршруты с учетом перестроения потоков.

Запуск движения на участке от улицы Центральная до улицы Советская, где откроют движение по двум полосам, запланирован на четвертый квартал 2026 года. Полностью завершить все работы и ввести мост в эксплуатацию планируется в третьем-четвертом квартале 2027 года.